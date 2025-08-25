戸田恵梨香、美麗ドレスで登場 自身のリカバリー方法を明かす
俳優の戸田恵梨香が25日、都内で開催されたランコム新製品“回復科学発想の化粧水”「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に出席。8年にわたって同ブランドのジャパンアンバサダーを務めてきた戸田は、アンバサダーとしての思い出や、自身のリカバリー方法について語った。
【写真】ショートカットの横顔が美しい戸田恵梨香
ジャパンアンバサダーとしての思い出を問われた戸田は、昨年の9月に中国の上海で開催されたイベント『ザ・ナイト・オブ・ジェニフィック・アルティメ』に言及し「これがランコムの世界なんだ！っていうのを改めて実感しました」「アジアのアンバサダーの皆さんと一緒に、一つの舞台に立つっていうことが、どれほど光栄なことなのかっていうのを実感しました」と回想。そして「緊張と喜びと、それからイベント内容が本当に興奮する、盛り上がった会場だったので。いい体験を、素晴らしい体験をさせてもらったなという風に思います」と懐かしんでいた。
インスピレーションの源や自身のビジョンについてのトークの中で、戸田は「『人間って、やっぱり自然と共存し共生する生き物なんだな』っていうのは、すごく感じることが何度かあって」「やっぱり、自然の中に入っていくっていうことが自分のリカバリー方法かなっていうのを感じていますね」とコメント。
自然の中に身を置くとまっさらな気持ちになれるとしたうえで「『やっぱり、自然と一緒に生きるっていうことを大切にしていきたいな』と思いましたし、私自身もまっさらな気持ちで、『これからも自然体に生きていきたいな』という風に思っています」と語り「海だったり木だったり、やっぱり自然があるところ、それから星を見るのもすごく好きなので。星がよく見える地に行くと、心が洗われる感じがして、より一層仕事を頑張れる力が湧いてきますね」と明かしていた。
