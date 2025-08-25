リモワ「Hybrid」から限定カラー♡スカイブルーが新登場

ドイツ発のプレミアムラゲージブランド「リモワ」から、待望の限定カラー「スカイブルー」が登場します。夜明けの静けさを思わせる落ち着いたブルーグレーの色合いが、アルミニウムのパーツと調和し、上品で洗練された雰囲気を演出。人気の「Hybrid」コレクションに新しく加わるこのカラーは、キャビン・チェックインL・トランクプラスの3サイズで展開され、旅行シーンに彩りを添えてくれます。

リモワ「Hybrid」限定カラーが新登場

「Hybrid」コレクションは、軽量なポリカーボネートと強靭なアルミニウムを組み合わせたリモワならではのシリーズ。

グロスホワイトやマットブラックに続き、今季はシーズナル限定色として「スカイブルー」が加わりました。落ち着いたトーンのブルーグレーは、洗練された女性の旅にぴったりのカラーです。

機能美とスタイルを兼ね備えた3モデル

Hybrid キャビン

価格168,300円（税込）

サイズ：H55×W40×D23cm

容量：37L

重量：3.8kg、

Hybrid チェックイン L

価格209,000円（税込）

サイズ：H78×W52×D27cm

容量：84L

重量：5.6kg

Hybrid トランクプラス

価格271,700円（税込）

サイズ：H80×W40×D41cm

容量：101L

重量：6.4kg

「スカイブルー」は3サイズで展開。どのモデルも無段階調節可能なテレスコープハンドル、RIMOWA独自のMultiwheel®システム、TSA承認ロック、フレックスディバイダーを搭載。

快適な操作性と収納力で、短期旅行から長期旅行まであらゆる旅をサポートしてくれます♪

旅を特別に彩るリモワの限定カラー

新たに加わる「スカイブルー」は、あなたの旅をさらに特別にしてくれる存在。落ち着いた色合いと確かな機能性は、旅行だけでなく日常のスタイルにも寄り添います。

2025年8月28日より世界中のリモワストアおよび公式サイトで販売が開始されるので、ぜひチェックしてみてください。長く愛用できる生涯保障付きなのも安心ですね♡