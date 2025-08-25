ディズニー『ファンタジア』85周年記念おせち登場へ！ 限定アートの小皿や風呂敷が付属
公開85周年を迎えた映画『ファンタジア』をモチーフにした「おせち・三段重『ファンタジア』」が、8月25日（月）〜12月20日（土）の期間、オンラインショップ「ベルメゾンネット」で予約販売される。
【写真】豪華な三段重！ 「おせち・三段重『ファンタジア』」の詳細
■2026年度限定で登場
今回登場する「おせち・三段重『ファンタジア』」は、『ファンタジア』公開85周年記念アートを描いたミッキーフェイス型重箱の中に、47品目51種の和と洋の食材をバランス良く盛り込んだ2026年度限定のおせち。
また、“85周年”のロゴをデザインしたミッキー型の小皿や、美しい星空をあしらった風呂敷、祝い箸も付属され、魔法使い姿のミッキーに魔法をかけられたような気持ちになる特別なセットになっている。
なお、8月25日（月）〜9月30日（火）の期間に予約すると、5％割引になる早期割引キャンペーンが適用。本商品は、重箱、キャラクターモチーフの食材、限定の付属品の全てにこだわって開発した、幅広い世代で新年を楽しめる唯一無二のおせちだ。
