TWICE ¥Ê¥è¥ó¤ÎÆüËÜ¸ìÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ª¡¡¡Ö¥®¥ã¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¿Æ¶á´¶Í¯¤¯w¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡TWICE¤ÎNAYEON¡Ê¥Ê¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2Æü´Ö¡¢°¦ÃÎ¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤w¡¡¡Ö¥ª¥Ä¡ª¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¥Ê¥è¥ó¤ÎÆüËÜ¸ìÅê¹Æ
¢£¡Ö¥ª¥Ä¡ª¡×
¡¡TWICE¤Ï¡¢7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Åìµþ¤ÇÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ê¥è¥ó¤Ï¡¢8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎ¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£Æü¤ÏÌ¾¸Å²°once¡Ê¡áTWICE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¥ª¥Ä¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ªÈè¤ìÍÍ¡É¤òÎ¬¤·¤¿¡È¥ª¥Ä¡ª¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¥Ê¥è¥ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¿Æ¶á´¶Í¯¤¯w¡×¡Ö¥Ê¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥Ä¡ª¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥®¥ã¥ë¤¹¤®¤Æ¡¢Âç¹¥¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¡Ø¥ª¥Ä¡ª¡Ù¤¬ÌÌÇò²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ª¥Ä¡ª¶µ¤¨¤¿¤Î¤â¤â¤ê¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
