TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤¬¶¥¤¦U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤¬³«Ëë¤·¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤¬Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË½÷³Æ8¥Áー¥à¤Ç¶¥¤ï¤ì¤ëU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âç²ñ¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿8¥Áー¥à¤ËÄëµþÄ¹²¬¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£

½éÀï¤ÏºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¡¦Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¡£

½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢2¥áー¥È¥ë2¥»¥ó¥Á¤Î¥¸¥ç¥Ù ¥Ñ ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤¬¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£Âè1Q¤Ï25ÂÐ25¤È¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Áê¼ê¤Ë8ÅÀ¥êー¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªQ¡£ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬81ÂÐ91¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼¡¤Î»î¹ç¤Ï9·î6Æü¡¢ÀçÂæÂç³ØÉíÂ°ÌÀÀ®¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£