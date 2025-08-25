◆第７０回全国高等学校軟式野球選手権大会 ▽１回戦 三浦学苑１―０広陵（２５日・明石トーカロ）

第７０回全国高等学校軟式野球選手権大会の１回戦が行われ、１９年ぶり１２度目の出場となった西中国代表・広陵（広島）が南関東代表・三浦学苑（神奈川）に完封負けした。

広陵は硬式野球部が部内での暴力事案により、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の大会中に出場を辞退した。辞退に至るまでの過程、その後の対応へＳＮＳ上では学校、硬式野球部への批判が相次いだ。中には犯罪予告をほのめかす投稿もあり、度が過ぎた誹謗中傷が社会問題となった。上記の状況を受け、日本高野連が警察へ相談。明石警察署が約１０人ほどの警官を球場へ派遣し、周辺を巡回する異例の体制を取った。

広陵軟式野球部の清岡敬右監督は「私たちは私たち。念願の全国。笑顔で楽しみなさい」と選手を送り出した。その言葉通り、安打での出塁時や好守備を見せた選手たちには笑顔が見られた。最後まで全力プレーを見せるも、１点が遠かった広陵ナイン。試合終了後には両チームの選手が健闘をたたえ合い、スタンドからは温かい拍手が送られた。