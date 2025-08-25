9月1日19時より放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）3時間スペシャルの出演アーティスト第2弾および歌唱曲が発表された。

今回発表されたのは、Snow Man、Mrs. GREEN APPLE、なにわ男子、ILLIT、BE:FIRST、ねぐせ。、M!LK、アイナ・ジ・エンドの8組。

Snow Manは、最新曲「カリスマックス」を地上波初披露となるフルサイズライブ。Mrs. GREEN APPLEは、最新曲「夏の影」をフルサイズで披露し、なにわ男子は、最新シングルからどちらもテレビ初披露となる「アシンメトリー」「Black Nightmare」を2曲メドレーで披露する。

ILLITは、日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。さらに、番組企画『名曲ライブ！ライブ！from ワールド』では、YUNAHがあいみょんの「君はロックを聴かない」、MINJUが中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」、WONHEEが松浦亜弥の「♡桃色片想い♡」をメドレーで披露する。

また、BE:FIRSTは、R＆Bチューンの最新曲「Secret Garden」をフルサイズでテレビ初披露。ねぐせ。は、汐れいらを迎えた次世代夏恋ソング「織姫とBABY feat. 汐れいら」をフルサイズでテレビ初歌唱する。

さらに、FRUITS ZIPPERは新曲「ピポパポ」の披露に加え、ライブの定番曲「ぴゅあいんざわーるど」の歌唱も決定。M!LKは青春ソング「アオノオト」、アイナ・ジ・エンドはアニメ『ダンダダン』のオープニング主題歌「革命道中 - On The Way」を“おかわりライブ”する。

（文＝リアルサウンド編集部）