フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん（２４）が２５日までに自身のインスタグラムを更新。写真集のお渡し会のコーディネートを披露した。

２１日に２４歳誕生日と初の写真集発売日を迎えた真凜さん。「待ちに待ったお渡し会の日！お越しくださった皆様ありがとうございました！直接お話しできてお渡しできてたっくさんのパワーを頂けて皆んなニコニコでオモロくてあああ本当に幸せな日でした ありがとうありがとう」とつづり、白や水色のワンピース姿のイベントのオフショットをアップ。

続けて「１４４ページの中の数え切れないほどのお写真とお衣装たち『朝焼けの海辺を全力で駆け抜けてみたい！ドレスを着てプールに入りたい！バレリーナになりたい！麦わら帽子被りたい！小籠包は絶対食べたい！上下デニムでカッケェの着たい！ピンクのフワフワドレスも着たーい！ドデカアイスも食べたいし！』などなど…笑 他にもキリがないくらい沢山の『こんな写真集がいいな』という願いを本当に全部叶えてくださり最高に楽しい撮影でした」と振り返った。

最後に「とにかく１００点超えて１万点です 写真集に携わってくださった全ての皆様、本当にありがとうございました 幸！！」とコメントし、投稿を締めた。

この投稿には「女神すぎた」「かわいすぎる」「真凜ちゃん可愛すぎてもう幸せ！」「めちゃめちゃ美人でした」「大好きな真凜ちゃんとツーショ幸せでした」などの声が集まっている。