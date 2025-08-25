¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûm-flo¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä³«ºÅ¡£Á´8ÁÈ¤ÎDJ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¿¿ÌëÃæ¤Î±ã¤Ë½¸·ë
8·î16Æü¡¢17Æü¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãSUMMER SONIC 2025¡ä¡£¤½¤Î¹ç´Ö¡¢16Æü¿¼Ìë¤«¤é17ÆüÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢m-flo¤¬¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä¤À¡£
¢¡¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä ²èÁü
Á´8ÁÈ¤ÎDJ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£»þ·×¤Î¿Ë¤¬16Æü¤Î23»þ¤ò»Ø¤¹º¢¡¢tofubeats¤Î²»¤¬Ìë¤ÎËë³«¤±¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ãSUMMER SONIC¡ä¤Ë¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¡¢tofubeats¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¼¡ª¡×tofubeats¤¬·Ò¤°²»¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤ë²»³Ú¹¥¤¤¿¤Á¤ÎÂÎ²¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖLONELY NIGHTS¡×¤¬Î®¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Öon & on (feat. Neibiss, Ratiff & hyunis1000)¡×¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤â´¿À¼¤È¡Òon & on¡ª¡Ó¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£ÀÐÌîÂîµå¡ÊÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡Ë¤Î»²²Ã³Ú¶Ê¡ÖTypical!! (feat. TAKKYU ISHINO)¡×¤Ç¤Ï¡ÒLet¡Çs get Typical!!¡Ó¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£
¡ÖPLEASE COME INTRO¡×¤¬Î®¤ì¡¢Èà¤é¤Î¥í¥´¤¬¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿TERIYAKI BOYZ®¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¡Ö»ä¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¾è¤»¡¢Ryo-Z¤¬ËÜ²È¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥²¥¹¥È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡×¤ÈJP THE WAVY¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡ÖTokyo Drift¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¶Ê¤À¤±¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎ®¤ì¤¿¡ÖI Still Love H.E.R. feat. Kanye West (Album Mix)¡×¤Ç¼¡¡¹¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤òÀ¸¤à¡£
TERIYAKI BOYZ®¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿m-flo¤Î±éÌÜ¤Ï¡Öprism¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£LISA¤¬¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤è¡ª¡¢¤Í¤§¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢VERBAL¤â¡ÖËëÄ¥¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¡¢¼«Á³¤È´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖgET oN!¡×¤Ç¤Ï¡ùTaku Takahashi¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢LISA¤¬DJ¥Ö¡¼¥¹¤Ø¡£°ìºÝ´¿À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖMINMI Lotta Love¡×¤Ç¤Ï¡Ö²Î¤¨¤ë¿Í¤À¤±²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ëVERBAL¤ÎÀ¼¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MINAMI¡ÊCREAM¡Ë¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖAll I Want Is You¡×¤ä¡¢eill¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖEKO EKO¡×¡¢¤½¤·¤Æeill¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ°æÂÀ°ì¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¡È♡¡Êloves¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤Î¡Ötell me tell me¡×¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤Ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÉñÂæ¾å¤Ï¡¢¸«Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤¬°ì½ï¤Ë²»³Úºî¤Ã¤Æ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡ùTaku¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥»¥Ã¥È¤È°ã¤¦Å¸³«¤¬¡£VERBAL¤ÈLISA¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ¥¤ì¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïyama¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë´ÑµÒ¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç±þ¤¨¡¢m-flo¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¡Ö½Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡×¡Êyama¡Ë¤ò²Î¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿ÍÍ§Ã£¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤ò¡£Aile The Shota¡ª¡×¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È Aile The Shota¤Ï¡¢6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¸þÆü°ª²Ö²Ð¡×¤Ç²Æ¤ÎÌë¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØNew PANTY & STOCKING with GARTERBELT¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖReckless¡×¤Ë¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëAdee-A.¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÖLet¡Çs do it, DJ Taku!¡×¤È¤ÎVERBAL¤Î¹ç¿Þ¤Ë¥Ó¡¼¥È¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Öcome again¡×¡£¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä¤Î´ÑµÒ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ÇÊ¨¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Å´ÈÄ¤Î°ì¶Ê¤Ë¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡Ò¥Õ¥í¥¢¤òÇ®¤¯¶Á¤«¤»¤Æ¡ÓÍÙ¤é¤»¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÎã¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï8·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖELUSIVE¡×¡Êm-flo loves n-choco¡Ë¡£2020Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ötell me tell me¡×°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËLISA¤¬»²²Ã¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤¿¥á¥í¥¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢ÆüÉÕ¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤«¤é1»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊñ¤à¡£
m-flo¤«¤é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢Á°È¾4ÁÈÌÜ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈÄ¶¶·»Äï¡ÊPUNPEE¡õ¸¶Åç¡È¤É¿¿¤óÃæ¡ÉÃèË§¡Ë¡£Á°Æü¤Î¡ãSONICMANIA¡ä¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¡ÖDistance (m-flo Remix)¡×¤ÏÈà¤é¤Î±§Â¿ÅÄ¡¦m-flo¤ÎÁÐÊý¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁª¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JJJ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È°¦¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖEye Splice¡×¤ÎÁª¶Ê¤â¥Õ¥í¥¢¤òÍÉ¤é¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤Î¥¢¥ó¥»¥àÅª°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¢¤ëBUDDHA BRAND¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¿Í´ÖÈ¯ÅÅ½ê¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖShampoo¡×¡ÊPUMPEE¡¢BIM & Elle Teresa¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯´ÑµÒ¤Î²»³Ú¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Êª¡¹¤·¤¤½ÅÄã²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡ÖSUKIYAKI¡×¤«¤é·Êµ¤¤è¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿DONGROSSO¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Í¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏN²¡ÊKYUNDESU¡Ë¡£¥®¥ã¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤Ç¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëf5ve¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¡Öf5ve¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÅìµþÈ¯¤Î°Û¼¡¸µ¥É¥ê¡¼¥à¥°¥ë¡¼¥× f5ve¤¬ÌÄ¤é¤¹Y2K¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öunderground¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢½é¸«¤Î´ÑµÒ¤â¼¡¡¹¤Ë¼æ¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤óËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£Ç¯5·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSEQUENCE 01¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖMagic Clock¡×¡ÖSugar Free Venom feat. Kesha¡×¡ÖBow Chika Wow Wow¡×¤Ê¤É¡¢¿·¶Ê¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢º£¸å¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Åù¤Ç¤Î³¤³°¸ø±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëf5ve¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢f5ve¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢8·î29Æü¤Ë¡ÖJump m-flo Remix¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢VERBAL¤È¡ùTaku Takahashi¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¡¢f5ve¤âÁ´°÷¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æm-flo¥â¡¼¥É¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖUFO¡×¤Ç¤Ï¡È¥¬¥Á¥ã¥Ý¥Ã¥×´¶¡É¤¬Áý¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀú¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ØMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ÙÍ£°ì¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿¿ÌëÃæ¤Î±ã¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢SKY-HIÎ¨¤¤¤ëBMSG¤È¤ÎFlex Deal·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ºÆ»ÏÆ°¤·¤¿BANVOX¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖSummer¡×¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡ÊPerfume¡Ë¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¡ÊKohh¡Ë¡¢¡ÖGet Ur Freak On (Remix) [Mixed]¡×¡ÊMissy Elliott¡Ë¤Ê¤É¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Î®ÀÐ¤È¸À¤¦¤Ù¤²»ÄÏ¤ß¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤òÍÙ¤é¤»¤ëDJ¥¹¥¥ë¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Èà¤¬Ä¹¤¯Âè°ìÀþ¤ÇÇ§¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ë½ê°Ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥È¥é¥Ã¥¯Äó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎBMSG¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î²ÝÂê¶Ê¡ÖRIGHT NOW - Team D Ver. from Audition THE LAST PIECE -¡×¤ä¡¢¡ÖWOW WAR TONIGHT (BANVOX SUMER SONC EDIT)¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ºËþºÜ¤Î¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢BANVOX¤¬¡ãcurated by m-flo¡ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂç¥È¥ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
5»þ´Ö¶¯¤ËµÚ¤Ö¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä¤Ï¡¢m-flo¤Ë¤è¤ë¡Ö°ìËÜÄù¤á¡×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£µîÇ¯¤Î¡ãSUMMER SONIC 2024¡ä¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿m-flo¡£2025Ç¯¤Ï¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç°ìÈÕÃæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¤À¤±¸«¤ë¤ÈµÞÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ãSUMMER SONIC¡ä¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÈÈà¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éý¹¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢Á´°÷¤¬²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¡¢m-flo¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿Èà¤é¤ÎÀª¤¤¤È¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æm-flo¤¬Í¿¤¨¤¿¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ãMIDNIGHT SONIC¡ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
