¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡Û¹âÌÚ¿¿È÷¤µ¤ó¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤ÏÉðÆ£Î¶À¸¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯ÃÏ¸µÀª¤¬·è¾¡¤Ë¡×
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¾ì¤Ç£²£¸¡Á£³£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÁª¼ê¤Î¹âÌÚ¿¿È÷¤µ¤ó¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÓÅÄ¤¢¤¹¤«¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ä¤·¤¿¤Á¤ÎÂº¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª¡ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿º£³«ºÅ¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¤ÏÉðÆ£Î¶À¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤â¸µÅìµþ½êÂ°¤Çºë¶ÌÀª¤ÎÎý½¬¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯ÃÏ¸µÀª¤¬·è¾¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿¹ÅÄÍ¥ÌïÁª¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£³£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¹âÌÚ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ø¤¢¤¹¤Þ¤¥é¥¤¥ó£Æ£Á£Î¡¡£Í£Å£Å£Ô£É£Î£Ç¡¡£²£°£²£µ¡Ù¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³«ºÅ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£