ËÜÅÄ·½Í¤¡¡08Ç¯VVV¥Õ¥§¥ó¥í°ÜÀÒÄ¾¸å2Éô¹ß³Ê¡ÄÅö»þJ¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ·¼ÂÀ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£08Ç¯¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÎVVV¥Õ¥§¥ó¥í°ÜÀÒÄ¾¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡08Ç¯1·î¤Ë½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡¦VVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ËÜÅÄ¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¾¯¤·¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±ºÏÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È±ºÏÂ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾Ü¤·¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢±ºÏÂ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤âÏÃ¤·¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏVVV¥Õ¥§¥ó¥í»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï»Ä¤ëÊý¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤2Éô¤ËÍî¤Á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç10ÈÖ¤òÉÕ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç³¤³°¤ËÍè¤¿ÅÛ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê2Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤¢¤ë¡ª¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£