巨人・戸郷翔征投手が２５日、先発予定の２６日・広島戦（マツダ）に向けてジャイアンツ球場で最終調整。自身２連勝での５勝目へ「自分の投球ができるように、チームを救えるようにやっていければなと思います」と意気込んだ。

今季はマツダで４、５月と２度先発。しかし防御率１４・０４と打ち込まれてきた。春先から状態を上げて臨む一戦へ「苦い思いもありますし、その思いは変わらないですけど、しっかり明日に備えて準備してきたので。前回（神宮で）いいピッチングができたので続けられるように頑張りたい」とリベンジを誓った。

前回１９日のヤクルト戦は８回２失点、１３１球と熱投して４勝目をマーク。神宮に続いて屋外での登板となるが「２軍でも外でやっていましたし、そんなに暑いのは苦手じゃない」。中６日で疲労回復にも努め、カード初戦のマウンドに上がる。同カードで日米通算２００勝達成を狙う田中将大投手について聞かれると「１軍の舞台でマサヒロさんが投げているのは僕らもすごい勉強になる。チームとしてもあれだけ経験のある方に話を聞けるのはすごいことですし、僕らよりも何十倍もたくさんの知識、いろんな苦しい経験もされているでしょうし。本当にありがたい、頼りになる存在です。何とか（２００勝を）達成してほしいなと思いますし、僕らも近くで見られるので、すごい楽しみにしています」と明るい表情で語った。