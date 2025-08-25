Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖBaby¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂÎ·Á¡×
¡¡Âè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤Î¤ï¤«¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ª¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ&¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2021Ç¯1·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÏËÌ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢É×¤ÈÉ¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯»Ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬¼Ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£
¤ª¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡8·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSummer '25¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤ª¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤ª¤Ê¤«¤ËBaby¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂÎ·Á¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡Á ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Þ¥Þ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë