miwa¡¢3ÅÔ»Ô¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãmiwa CLASSIC ¹¡ä³«ºÅ·èÄê
miwa¤¬¡¢2025Ç¯¤â11·î22Æü¡¢24Æü¡¢30Æü¤ËÂçºå¡¢²£ÉÍ¡¢Åìµþ¤Î3ÅÔ»Ô¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãmiwa CLASSIC ¹¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢miwa¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£¡ãmiwa Billboard Live Tour 2025 ¡Èmiwa CLASSIC ¹¡É¡ä
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼
miwa ¡ÊVo¡Ë
eji ¡ÊPf¡Ë
¥ª¥Ð¥¿¥³¥¦¥¸ ¡ÊG¡Ë
¿Ü¸¶°É ¡ÊVn¡Ë
Â¼²¬±ñ»Ò ¡ÊVc¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦Âçºå
BOX¥·¡¼¥È¡¡\20,900-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦²£ÉÍ
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¡\9,900-
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥È¡¡\9,400-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥É¥·¡¼¥È¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦Åìµþ
DX¥·¡¼¥ÈDuo¡¡\22,000-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
Duo¥·¡¼¥È¡¡\20,900-¡¡¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¡\11,000-
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¢¡È¯ÇäÆü
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë19:00¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡ámiwa FC¡Öyaneura-no-neko¡×Àè¹ÔÃêÁª¡Êe+¡Ë
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00¡áClub BBL²ñ°÷¡¦Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00¡á¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¿e+¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¤ª¤è¤Óe+¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤ÏHH cross ID¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨HH cross ID¤È¤ÏºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢
¤Ò¤È¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎID¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ »²¾È¡Ë
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¡§https://www.billboard-live.com/
¢§¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡§03-3405-1133
¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ4¹æ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹4F
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡§0570-05-6565
¢©231-0003 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËÌÃçÄÌ5 ÃúÌÜ57 ÈÖÃÏ2 KITANAKA BRICK¡õWHITE 1F
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡§ 06-6342-7722
¢©530-0001ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ2ÈÖ22¹æ ¥Ï¡¼¥Ó¥¹PLAZA ENT B2
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯