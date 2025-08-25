俳優・高畑充希が、芸能活動20年目記念した20周年プロジェクトを始動した。8月30日0時に20周年プロジェクトの第一弾として、デジタルシングル「Over You」をリリースする。

デジタルシングル「Over You」は、プロデューサーに韓国出身のDJで音楽プロデューサー・Night Tempo、作詞にはジャズ、シティ・ポップシーンで活躍し続ける土岐麻子を迎えた楽曲だという。Night Tempoが得意とするシティポップでチルなムードに高畑充希の透明感ある声が乗り、夏の暑さも忘れられるような楽曲に仕上がったとのこと。本日よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveにて配信予約が開始となった。

▲ジャケット写真

イラストレーター・utuが手掛けたジャケット写真も解禁。タクシー後部座席で夜の首都高ドライブする大人の女性が印象的なイラストで、楽曲のイメージに合わせて制作された。さらに、アーティスト・高畑充希の新ビジュアルも公開となった。ピンクのチュールを身に纏った高畑の新たな決意が見え、目を惹く。

◆ ◆ ◆

◾️高畑充希 コメント

20周年を迎えることが出来ました。様々な気持ちに出逢えた、かけがえのない20年でした。記念プロジェクトとしてこれから素敵なアーティストの方々とコラボレーションしながら、一曲ずつゆっくりと、皆様のもとに楽曲を届けていけたら良いなと思っています。第一弾はNight Tempoさん、土岐麻子さんと一緒に。ドライブにぴったりの軽やかなシティポップなので、たくさん愛していただけたら幸せです。

◆ ◆ ◆

◾️Night Tempo コメント

この度、高畑さんの新曲をプロデュースさせて頂きました！高畑さんならば、どんな曲も歌いこなせるだろうと信じていたので、土岐さんと一緒に、自由に楽曲を書かせて頂きました。素敵に曲の主人公を演じてくださり、とても嬉しかったです。 また一緒に制作作業ができる日を楽しみにしています。

◆ ◆ ◆

◾️「Over You」 2025年8月30日（土）配信リリース

作詞：土岐麻子 作曲・プロデュース：Night Tempo

配信：https://takahata-mitsuki.lnk.to/overyouPR