産交バス八代営業所では、約30台のバスが浸水しました。生活の足に影響が及ぶ中、25日から路線バスの運行が一部再開されました。





25日朝、八代市内を走る産交バス。宇城市松橋方面や芦北町田浦方面などへ向かう10路線の便が2週間ぶりに運行再開しました。肥薩おれんじ鉄道も一部運休が続く中、貴重な交通手段が回復したことに安堵の声があがっています。



■利用者

「バスがなかったんで、歩いて職場まで20分くらいかけて。そういう日もありました。復旧して本当助かっています」

「安心感はありますね。バスがあれば通勤でも使えるから助かっています」





記録的大雨により、バス約30台や事務所が浸水した産交バス八代営業所。25日の一部再開で通常ダイヤの65％ほどまで便数が増えることになります。一方で…。



■洲粼湧貴記者

「豪雨の時から同じ場所に停まっているバスです。ハッチの中まで浸水し、電気関係の設備が使えなくなっています」



産交バス八代営業所では所有する路線バスのほとんどが浸水被害に遭い、今なお20台以上の修理が完了していません。





■産交バス八代営業所・堺哲郎所長

「最大70～80センチくらいまでは（車両が）浸かったような状態なので大被害を受けたという状況。ダイヤ通りに動かすための台数プラス、点検しなければならない時の予備車が必要なのでそれが確保できて初めて全便復旧という事になります」



車両の復旧状況に応じて便数をさらに増やしていきたいとするものの、全便運行再開の見通しは立っていないということです。

