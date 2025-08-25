¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡¢4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ·èÄê
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¡¢4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë10·î4Æü¡¢5Æü¤Ë¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¼Õº×¡ä¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼£Ç¥í¥Ã¥½¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
10·î4Æü¤Ï»³Ãæ¿¿¿Ò¡ÊÁðÆåÍý²òÌò¡Ë¡¢Âç²Ï¸µµ¤¡Ê¥Æ¥éÌò¡Ë¡¢¶¶µÍÃÎµ×¡ÊÅ·Æ²Å·É§Ìò¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê°ËÆ£¤Õ¤ß¤äÌò¡Ë¡¢Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡ÊËÜ¶¶°Í±ûÍøÌò¡Ë¡¢ºÙÅÄ·òÂÀ¡Ê±îÀî·ÅÌò¡Ë¡¢Æü¸þºó¸ø¡ÊÌ«ÂçÀ¥Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£11·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤¬¤è¤ê°ìÁØÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¼Õº× µÇ°¤¦¤Á¤ï¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤È´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡ÈÍ½½¬¡É¤È¤·¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¡È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¡É¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£ËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½ºß3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ÎÍ½Ìó¤â¼õÉÕÃæ¤À¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤ËÉ¬Í×¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¢£¡ã½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¼Õº×¡ä
¡ü½Ð±é
DAY1¡§»³Ãæ¿¿¿Ò¡ÊÁðÆåÍý²òÌò¡Ë¡¢Âç²Ï¸µµ¤¡Ê¥Æ¥éÌò¡Ë¡¢¶¶µÍÃÎµ×¡ÊÅ·Æ²Å·É§Ìò¡Ë
DAY2¡§¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê°ËÆ£¤Õ¤ß¤äÌò¡Ë¡¢Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡ÊËÜ¶¶°Í±ûÍøÌò¡Ë¡¢ºÙÅÄ·òÂÀ¡Ê±îÀî·ÅÌò¡Ë¡¢Æü¸þºó¸ø¡ÊÌ«ÂçÀ¥Ìò¡Ë
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼£Ç¥í¥Ã¥½¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
DAY1¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
DAY2¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü)
16:00³«¾ì / 17:00³«±é
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
⚫︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô
¼õÉÕ¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë19:00¡Á9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¡Á9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://tixplus.jp/feature/charisma-house_4thanniversary/¡¡
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤
¢¨1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëç¤Þ¤Ç
¡¦°ìÈÌÀèÃå
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á³Æ¸ø±éÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¤ß
¡¦È¯·ôÆü
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß/Å¾Çä¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¾ìÉÔ²Ä/¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¶Ø»ß
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÀìÍÑ¤Î¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀÊ¼ï¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¡Ö¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡×¤ò¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ð½õ¼Ô¡¦Æ±È¼¼Ô¤ÎÊý¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp
¢£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICA-3315¡¡·ÁÂÖ¡§CD¡¡Äê²Á¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¹ØÆþ¡§https://crsm.lnk.to/3rdALPR
¡ü¼ýÏ¿³Ú¶Ê
1. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
2. ¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
3. ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ê¤Á¤å¤Þ/¤·¤Á¤Ë¤ó¤Î¤«¤ê¤Á¤å¤Þ
4. ¥«¥ê¥¹¥Þ²¹Àô¶¿/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
5. FUJIYAMA CHARISMA/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
6. ¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó/ËÜ¶¶°Í±ûÍø&Ì« ÂçÀ¥
7. ¤Û¤ï¥·¥ã¥Ñ¡ù¥«¥ê¥¹¥Þ¥¹/±îÀî ·Å&Å·Æ²Å·É§
8. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¤Î»ö·ïÊí¡Á¾Ã¤¨¤¿Ãá½ø¤ÎÅ«¡Á/°ËÆ£¤Õ¤ß¤ä&ÁðÆåÍý²ò&¥Æ¥é
9. ¥«¥ê¥¹¥ÞÅÁÀâ/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
10. Ä¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
[¤ª¤Þ¤±]
11. ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°(¥«¥ê¥¹¥Þver.)/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
12. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü /¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ
¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡ÊÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ë¡õ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º50mm¡ß50mm
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º120mm¡ß120mm
¡¦Amazon.co.jp¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°A4¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦TOWER RECORDS¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü2LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦HMV¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜA4¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡×¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Æ7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎË¡¿Í¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÊ¬¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡ü½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ \11,500 (ÀÇ¹þ)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¤¬ºÇ¤âÁá¤¯¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âçºå¸ø±é¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§0570-200-888(11:00¡Á18:00¢¨Æü½Ë½ü¤¯) https://kyodo-osaka.co.jp/¡¡
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp¡¡
¢£½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡ã½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¡ä
¡ü²ñ´ü¡§
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
Á°´ü 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¸å´ü 10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Á°´ü¡¦¸å´ü¤ÇÅ¸¼¨¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¢¤ê
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæÌµµÙ
¡ü»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 14:00¡Á20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï19:30¤Þ¤Ç¡Ë
ÅÚÆü½Ë 11:00¡Á20:00¡ÊÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¡Gallery AaMo¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥¢¡¼¥â¡Ë
¼çºÅ¡§½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://charisma-bonfes.charisma-house.com/
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°X¡§@charisma_BONfes
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¸
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¤ï¤¯¤ï¤¯¥À¥¤¥ä¥ë¡¡TEL.03-5800-9999¡Ê¼õÉÕ¡§10:00¡Á17:00¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok