お笑いタレント友近（52）が24日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。ホテル好きを明かした。

友近はホテルが好きで、「仕事で泊まる時、スタッフ分も全部自分が選んでとる」と明かすと、驚きの声が上がった。

そして「いろいろな旅行サイトの会員に入ってるんですけど、朝起きたら必ず『じゃらん』を見て…朝じゃらんって言ってるんですけど。今、このホテルがこんな安くなってる…こんなきれいなホテルできてるのに、今オープン期間でこんな安いんだっていうのをチェックしている」と明かした。

するとMCの山崎育三郎（39）が「ホテル、友近さんに聞いた方が早いかもしれないですね」と言うと、「ほんと、聞いてください。友近ツーリストっていうのを作ろうと思ってるんですよ」と打ち明けた。

そして、近藤春菜やガンバレルーヤとかを連れてプライベートで旅行に行く時も、自分でスケジュールを立てて「しおり」を作ると明かし、「無駄なく楽しんでもらいたいっていうのがあるので」と説明した。すると山崎は「本当に根っから人を楽しませたいみたいなのがあるんでしょうね、プライベートでも」と反応した。