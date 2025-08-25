ÂÐÊÆ¡È80Ãû±ßÅê»ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®Êý¿Ë¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ½ä¤ê¡¡º£½µ¤Ë¤âÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬Ë¬ÊÆ¤ÇÄ´À°
¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò½ä¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¡È80Ãû±ßÅê»ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë5500²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó80Ãû±ß¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬Ê¸½ñ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â±þ¤¸¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Ê¸½ñ°Æ¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤±¤ì¤Ðº£½µ¤Ë¤âÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬²þ¤á¤ÆË¬ÊÆ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£