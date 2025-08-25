モーニング娘。を卒業後、テレビ東京アナウンサーに転身し、退社した紺野あさ美（３８）が２５日、ＳＮＳを更新。夫で日本ハムの杉浦稔大投手（３３）、長女（７）、長男（６）、次男（３）、昨夏誕生した次女（０歳）の家族６人で、夏休みを楽しんだことを報告した。

「北海道はもう夏休み明けました！ 長女は早め早めに宿題やってたけど 長男はぽけっとしてたみたいで 昨日は親も宿題スイッチを入れるのに必死だった、、」「パパ、シーズン中唯一の連休で家族で１泊２日ルスツに行ってきました！ 遊園地併設で ２日間子供たちも、大人も楽しんできました」と家族写真と共に「夏の思い出」を報告した。

ＹｏｕＴｕｂｅにはルスツリゾートに宿泊したことも明かしており、フォロワーからは「杉浦家族のほっこりな雰囲気が大好きです」「旦那様イケメンですね。かっこいい」「素敵な家族ですね♥」「旦那さんと一緒のこんこんって、本当に嬉しそう」「パパさんの突っ込み（笑）久しぶりに映ってくれて夫婦穏やかさにも微笑ましかった」「家族でお揃いのコーデ可愛すぎ」などの声が届いている。