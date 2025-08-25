女性に対して憧れを抱きすぎている人っていますよね。おそらく「女の子はこうあるべき」という価値観が強すぎるのでしょうが、現実を見ないと痛い目に合うようです。今回は、女性のバストサイズをSNSで語る男が大恥をかいた話をご紹介いたします。

SNSで炎上

「俺は、細くて巨乳の女しか興味がない男として、SNSで発信をしていました。俺の価値観に共感してくれる男たちがたくさんフォローしてくれて、その界隈では有名なアカウントに育ちました。

ある日『体重40キロでバストがDカップある巨乳がいい』という投稿をしたら、フォロー外の女から『バストサイズ理解してない男多すぎ』『現実見えてないんだろうね』と批判されてあ然……。その後、アニメキャラの魅力的な女の子を投稿したら『アニメキャラ出してきたｗｗｗ』と女のリプに賛同した女たちが批判し始め、炎上しました。アニメで見るのはみんな細くて巨乳なのに……現実をわかっていないとわかり大恥かいて謝罪しました」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ アニメの世界と現実の世界を混同しないでほしいですよね。頭の中で妄想するだけなら勝手ですが、SNSで発信したり女性を傷つけたりする行為は断固として許せません！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。