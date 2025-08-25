人気お笑い番組「エンタの神様」（日本テレビ系）の出演などで知られるお笑い芸人・ですよ。さんが2025年8月23日、電車内とみられる場所で衝撃的な姿勢を取る乗客の写真をXに投稿した。

「都市伝説かと思ってましたが本当にありました」

ですよ。さんは23日、前の座席と隣の車窓の間から見える乗客の足を写した写真をXに投稿した。窓枠に乗っている乗客の足は、ですよ。さんの方に伸びている。だが、足以外は座席で隠れているため、実際にはどのような姿勢を取っているのかは分からない。

この写真を公開したですよ。さんは、「SNSでたまに流れて来てて都市伝説かと思ってましたが本当にありました」とコメントした。公共交通機関での座り方について、一部の乗客の姿勢を批判するような投稿がSNSでは度々話題になっている。

ですよ。さんの投稿に対し、「匂い......どうでしたか？」「どんな体勢？」「最悪。育ちが分かるよな」「横になってるんですかね？」「前の席の人マジでどういう体勢なんだ？」「殴っていい」「どうやってんの！？」などの声が寄せられている。