タレントの辻希美さんが2025年8月25日にブログを更新し、8日に出産したばかりの第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを育てる中で感じた印象を伝えた。

「今までで1番寝てくれる」

辻さんは「おはよう」と題したブログエントリーを公開し、夢空ちゃんの寝姿を披露しながら、「まだ生後2週間だから本領発揮してはいないんだと思うけど、今までで1番寝てくれるおっとりgirlです」と説明した。

続けて、これまでの子育てを振り返りつつ、

「今までの上の子達がほーんとに寝てくれなかったから、そんな育児を覚悟してるんだけど...これからなのかなぁ？！ 昨夜は寝つくまで結構苦戦したけど 寝ちゃったらぐっすり しっかり3時間おき」

とも伝えた。「ご機嫌さん」「にっこにこ」として、微笑んでいるように見える写真も披露している。

辻さんは19歳だった2007年に俳優の杉浦太陽さんと結婚。同11月に長女・希空さん、10年12月に長男・青空くん、13年3月に次男・昊空くん、18年12月に三男・幸空くんが誕生している。