¥¯¥ÞÈï³²ËÉ»ß¤Ø·±Îý¡¡»Ô³¹ÃÏ¤ÇÎÄ½Æ¡¡Íè·î¤«¤é»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡¡ÉÙ»³¸©
º£Ç¯¤Î½©¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ëÌÚ¤Î¼Â¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÉÔºî¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Íè·î¤«¤é¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½Æ¤Ë¤è¤ë¶î½ü¤¬¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¤¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤äÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤âº£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë189·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤±¤¬¿Í¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè·î¤ÎË¡Î§¤Î²þÀµ¸å¤Ï¥Ò¥°¥Þ¡¦¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡¦¥¤¥Î¥·¥·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½»Âð¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´í³²¤òËÉ¤°Á¼ÃÖ¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢¿×Â®¤ËÊá³Í¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½»Ì±¤ËÃÆ´Ý¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤Ë»ÔÄ®Â¼Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·±Îý¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¿¦°÷¤¬ÄÌ¹ÔÀ©¸Â¤äÈòÆñÍ¶Æ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ï¥ó¥¿ー¤ËÈ¯Ë¤¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¡£
ÌÏµ¼½Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¡¡Ä«»³¹°¹¯²ÝÄ¹
¡Ö9·î¤«¤é¤³¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â»öÎã¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£ÌäÂêÅÀ¤ä²ÝÂê¤¢¤ì¤Ð»ÔÄ®Â¼¡¦´Ø·¸¼Ô¤È¶¦Í¤·¡¢¤è¤ê¶ÛµÞ½ÆÎÄÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×
¸©¤Ï10·î¤Ë¤â²°Æâ·±Îý¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£