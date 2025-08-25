KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

º£Ç¯¤Î½©¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ëÌÚ¤Î¼Â¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÉÔºî¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Íè·î¤«¤é¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½Æ¤Ë¤è¤ë¶î½ü¤¬¡¢¾ò·ïÉÕ¤­¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¤­¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤äÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤âº£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë189·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤±¤¬¿Í¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ºß¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ë´í¸±¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ËÈ¯Ë¤¤òÌ¿¤¸¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Íè·î¤ÎË¡Î§¤Î²þÀµ¸å¤Ï¥Ò¥°¥Þ¡¦¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¡¦¥¤¥Î¥·¥·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½»Âð¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´í³²¤òËÉ¤°Á¼ÃÖ¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢¿×Â®¤ËÊá³Í¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½»Ì±¤ËÃÆ´Ý¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¤­¤Ë»ÔÄ®Â¼Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

·±Îý¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¿¦°÷¤¬ÄÌ¹ÔÀ©¸Â¤äÈòÆñÍ¶Æ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ï¥ó¥¿ー¤ËÈ¯Ë¤¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¡£

ÌÏµ¼½Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¡¡Ä«»³¹°¹¯²ÝÄ¹
¡Ö9·î¤«¤é¤³¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â»öÎã¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£ÌäÂêÅÀ¤ä²ÝÂê¤¢¤ì¤Ð»ÔÄ®Â¼¡¦´Ø·¸¼Ô¤È¶¦Í­¤·¡¢¤è¤ê¶ÛµÞ½ÆÎÄÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×

¸©¤Ï10·î¤Ë¤â²°Æâ·±Îý¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£