映画『沈黙の艦隊』大沢たかお、上戸彩ら豪華キャスト集結 完成披露で防衛大臣・海上自衛隊員らも鑑賞
映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（9月26日公開）の完成披露試写会が25日、都内で行われ、主演の大沢たかおのほか、上戸彩、中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口洋介、吉野耕平監督ら豪華キャスト・スタッフが登壇した。
【全身ショット】二の腕あらわな華やかなピンク色のドレスで登場した上戸彩
本作は、『モーニング』（講談社）で1988〜96年に連載された、かわぐちかいじ氏の同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯（しんし）な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品。
2023年に映画『沈黙の艦隊』として劇場公開。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させた臨場感あふれる映像体験は、大きな話題に。その後、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が動画配信サービス「Prime Video」で配信された。その続編となる本作は、極寒の氷の世界・北極海を舞台に、原作随一のバトルシーンを壮大なスケールで描く。
約2年の撮影を経てついに完成した本作。大沢は「ようやく、つい先日ギリギリで完成しまして、我々もこの間初めて見ることができました。自分たちとしてはこれ以上手の尽くしようがないほどベストを尽くした作品です。今回一般の客さんに観ていただけるのは初めてなので、どんな風に観ていただけるのかドキドキ、ワクワクしてきました。どうぞ楽しんでいただければと思います」とあいさつ。
また、この日の完成披露試写会には、撮影に協力した海上自衛隊の隊員が、制服姿で劇場に足を運んでいたほか、中谷元防衛大臣も客席に座っていた。大沢は「パート1から防衛省、海上自衛隊の方々の協力のおかげでここまでくることができました。皆さんの協力に恥じないように、我々もベストの上のベストを目指して続編を作ってきましたので、楽しんで見ていただければと思います。改めてありがとうございました」と、感謝の言葉を述べた。
【全身ショット】二の腕あらわな華やかなピンク色のドレスで登場した上戸彩
本作は、『モーニング』（講談社）で1988〜96年に連載された、かわぐちかいじ氏の同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯（しんし）な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品。
約2年の撮影を経てついに完成した本作。大沢は「ようやく、つい先日ギリギリで完成しまして、我々もこの間初めて見ることができました。自分たちとしてはこれ以上手の尽くしようがないほどベストを尽くした作品です。今回一般の客さんに観ていただけるのは初めてなので、どんな風に観ていただけるのかドキドキ、ワクワクしてきました。どうぞ楽しんでいただければと思います」とあいさつ。
また、この日の完成披露試写会には、撮影に協力した海上自衛隊の隊員が、制服姿で劇場に足を運んでいたほか、中谷元防衛大臣も客席に座っていた。大沢は「パート1から防衛省、海上自衛隊の方々の協力のおかげでここまでくることができました。皆さんの協力に恥じないように、我々もベストの上のベストを目指して続編を作ってきましたので、楽しんで見ていただければと思います。改めてありがとうございました」と、感謝の言葉を述べた。