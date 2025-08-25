2ショット掲載「フィリピンへ帰る」

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のスパーリングパートナーとして来日していた、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレスが25日、自身のインスタグラムで1か月のスパーリングを終えたことを報告した。

タパレスは自身のインスタグラムに、井上との2ショットを掲載。「ナオヤ・イノウエとの1か月のトレーニングを終え、フィリピンへ帰る。スパーリングで彼からもっと学び、君が俺の家族の人生を変える助けをしてくれたように、少しでも役に立てるように日本に来た。ナオヤ・イノウエのチームのみんな、本当にありがとう。9月14日で勝利できるように応援してるよ」と文面に記した。

井上は9月14日に愛知・IGアリーナで行われるWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との一戦へ向けて調整中。タパレスはアフマダリエフと2023年4月に対戦し、2-1の判定勝ちを収めている。

井上は自身のXに「最高の準備ができました！ タパレス陣営、大橋会長ありがとうございました！」と感謝を記し、大橋会長も自身のインスタグラムで「1か月以上スパーリングパートナーを務めてもらいました 最高の内容の濃い練習が出来ました 本当にありがとうございました 感謝感謝感謝です ありがとう」と記した。



（THE ANSWER編集部）