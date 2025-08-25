¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡Û15Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ëÁÀ¤¦ÆüËÜ¡¡Âè1¥»¥Ã¥ÈÍî¤È¤¹¡ÄÂè2Àï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¡¡ÆüËÜ¡Ý¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬25Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤ÎÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò25¡Ý27¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¡¢º´Æ£¡¢½©ËÜ¡¢ÅçÂ¼¡¢µÜÉô¡¢´Ø¡¢Ê¡Î±¡Ê¥ê¥Ù¥í¡Ë¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£
¡¡4Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç7¡¼9¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÎ®¤ì¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£12¡Ý12¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¼ç¾¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Àè¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢25¡Ý27¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï4°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡23Æü¤Î½éÀï¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ï3¡Ý0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£