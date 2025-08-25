²¬ÅÄ·ë¼Â¡¡4·î·ëº§É×¤¬»£±Æ¡ª¶¦±éNG¤ÎÉã¡¦·½±¦¤È¤Î2S½éÅê¹Æ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
¡¡4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¡¦²¬ÅÄ·½±¦¡Ê56¡Ë¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÁ°¤Ë¿§¡¹¤ÊÊó¹ð·ó¤Í¤ÆÉã¿Æ¤È¤´ÈÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¡£¸å¤í»Ñ¤ÎÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¶¦±éNG¤Ê¤Î¤Ç¼Ì¿¿»£¤ë¤Î»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¿¤éÉã¿Æ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¡ÖSNS¤Ç2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¢¤²¤ë¤Î²¿µ¤¤Ë½é¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÉ×¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Å·ºÍ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÄ¾ÀÜ·ëº§Êó¹ð¤·¤¿¤Î¡©¤ÈÄ¾ÀÜ¤äDM¤Ç¿Ò¤Í¤é¤ì¤¹¤®¤ÆÀµÄ¾¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Éã¤ËÄ¾ÀÜ·ëº§Êó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤¥¤¥¤¥¤¥Âº¤¤¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£