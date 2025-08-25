アイリスオーヤマは、同社の加湿器として初めて、工具を使わずに本体からファンやファンカバーを取り外し、水洗いできる「気化式加湿器 enemist（エネミスト）」を8月29日からインターネットサイトを中心に、全国のホームセンターや家電量販店などで順次発売（8月22日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。

近年、冬場の乾燥対策や感染症予防のために加湿器を利用する家庭が増えている。一方で、同社が実施したアンケート（昨年6月に約1万人を対象に行った加湿器に関するアンケート調査）では「手入れが面倒」「加湿空気の清潔さに不安がある」といった声が寄せられ、手入れが容易な加湿器へのニーズが高まっている。





今回発売する「気化式加湿器 enemist」は、同社のサーキュレーターの設計技術を応用し、工具を使わずに本体から加湿フィルター、ファン、ファンカバーを取り外せる。これによって、取り外したすべてのパーツを丸洗いでき、清潔な状態で加湿できる。

また、ヒーターを使用しない気化式を採用しているので吹き出し口が熱くならず、小さな子どもがいる家庭でも安全に使用できる。最大加湿量は約550ml／hと大容量ながら、半年間の電気代目安は約670円と、同社のスチーム式加湿器（約2万2320円）に比べて電気代を（スチーム式加湿器AHM−MH60（消費電力：500W）と同商品（消費電力：15W）を比較。電気料金は1日8時間／30日で使用した場合の計算。電気料金目安単価31円／kWh（税込）で算出。電気代は、消費者と電気会社との契約内容や、使用状況（運転モード）によって変動する）大幅に節約できる。





さらに、水タンクの容量は約4.0Lで本体に設置したまま、ピッチャーやコップで直接給水できるため、重いタンクを持ち運ぶことなく簡単に給水できる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月29日（金）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp