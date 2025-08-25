ÁÆÉÊ¡¢TKOÌÚ²¼¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤Ë¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×»Ë¾åºÇÂ®¤Ç½ªÎ»
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤¬9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤¹¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´Éô¥³¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖTKOÌÚ²¼¡¢¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö50ÂåÁ°È¾¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿³¤³°°Ü½»¤Ç¤·¤¿¡£Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Ü½»¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ÎËÍ¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¿¥¤°Ü½»¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À1%¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢ÂçÊÑ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤!¤¿¤À¤¡!¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¤¬¡Ö¤Ð¤¤¤Ð¡Á¤¤!°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤È¤ï¤º¤«3ÉÃ¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÏÃÂê¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£