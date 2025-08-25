ファンケルは、9月16日から、「ベースメイク」シリーズのメイク下地2品とファンデーションおよびケース4品（全6品目・23品種）を刷新し、通信販売と直営店舗で新たに発売する。

従来からの肌に負担をかけないスキンケア機能の向上に加え、360°透明感パウダー（酸化チタン、水酸化AI、ステアリン酸）などの新成分や新処方で「美肌に見せる」「肌を守る」「土台を整える」「持続させる」の4つの新機能を搭載した。肌が不調な時でも美しい仕上がりと持続性を叶える、まるで美容液のようなベースメイクに生まれ変わる。

「360°透明感パウダー」は、肌の表面において、自然光の中にある青色光を選択的に拡散反射させることで透明感を上げ、赤色光を取り込んで自然に血色感を上げるパウダー。透明感と血色感を兼ね備えることで、まるで素肌から美しくなったような仕上がりを実現する。

肌のイオン状態に着目し、細胞膜の成分研究から誕生した保湿成分でうるおいの膜を作って、外的刺激から肌を守る。肌の最外層である角質層はプラスイオン状態であり、通常プラスに帯びている花粉・ホコリ・ちり・PM2.5などの外的刺激を反発させ、肌を守っている。しかし、ストレスや環境によって、マイナスイオン状態になると、反発されず、外的刺激を受けやすくなってしまう。細胞膜の成分研究から誕生した保湿成分の「スキンプロテクトフィルター」は、メイク効果で肌の表面をプラスの状態に整え、外的刺激を反発させて、肌を守る。

メイク下地の共通特長は、「ラスティングプライマー処方」で、均一な油膜を形成し、肌表面を整えてファンデーションとの密着力を高め、キメの目立たない美しい仕上がりを演出する。スキンケア製品にも使用しているスキンケア成分「スイートピー花エキス」「シソ葉エキス」を含む、「肌ケア成分（シソ葉エキス・スイートピー花エキス・グリチルリチン酸2K（すべて保湿））」配合で、肌そのものをケアして、なめらかな肌に導く。

ファンデーションの共通特長は、皮脂を吸ってもくすみにくい美肌色のパウダーによって、キレイな仕上がりをキープする。

同社は、「肌の調子の悪さを多く感じるのが、メイク時である」という消費者の声から、ベースメイクでも肌の調子を整え、また、肌が不調な時でも美しい仕上がりを叶えることが重要であると考えている。併せて、昨今のベースメイクは、化粧持ちや使用感などの高機能が求められ、市場においてもニーズに沿ったアイテムが拡充されている。そこで、刷新にあたり、主要なベースメイクアイテムを従来のスキンケア機能のパワーアップとともに、ベースメイクに求められる新機能を持った製品としてリニューアルした。

［小売価格］1320円〜3300円（税込）

［発売日］9月16日（火）

ファンケル＝https://www.fancl.jp