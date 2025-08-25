ポーラは、“失われるものを美しさに変えていく”をコンセプトに、本来捨てられてしまう資源を、美しさにつながる新しい価値へと転換することで、資源活用や地域活性、第一次産業の応援に貢献しながら、美しさの可能性を広げ、人・社会・地球の未来へつなげていくブランド「From Loss To Beauty（フロムロストゥービューティー）」から「フロムロストゥービューティー メルティボディババロア」（170g）を11月1日に発売する。

「フロムロストゥービューティー メルティボディババロア」は、高知県の「ゆず」の加工過程で廃棄される「さのう」（搾汁カス）から抽出した、ポーラオリジナル保湿成分「ゆずのさのうエキス」を含め、11種（ゆずのさのうエキス、ローヤルゼリーエキス、チョウジ葉油、ハナショウガエキス、ユズ種子エキス、発酵ハチミツエキス、発酵コメエキス、セラミドNG、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ビタミンE誘導体）の美容成分（保湿成分）を配合。ぷるぷるのババロアのような濃密（感触のこと）なクリームが肌にのばすと瞬時になじむ、みずみずしいテクスチャーのボディ美容液となっている。かさつく肌をしっとり整え、むっちりジューシーなハリツヤのある肌を目指す。

製品特長は、ポーラオリジナル保湿成分「ゆずのさのうエキス」を含め、11種の美容成分を配合した。ぷるぷるのババロアのような濃密なクリームが、肌にのばすと瞬時になじむ、みずみずしいテクスチャーとなっている。べたつかず、しっとり感が続き、なめらかでメルティな後肌を実現する。お風呂上りのリラックスタイムに、心満たされるような体験を提供するべく、ゆずをぎゅっと絞ったようなさわやかさと、甘いハニージンジャーをイメージした香りとなっている。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約430店舗・全国有名百貨店等ポーラコーナー91店舗を含む約2500店、ポーラ公式オンラインストアで取り扱う（2024年12月末時点）。

高知県の清流のほとりに実る「ゆず」の未利用資源「さのう」に着目。産官学が連携し、「さのう」を活用した、「ゆずのさのうエキス」の抽出に挑戦し、しっとりとしたすこやかな肌に整えるボディ美容液を開発した。

高知県は眠っていた資源の提供、ポーラは、発酵を通して未利用資源を活用し、サステナブルな循環社会をつくるという理念をもつファーメンステーションに共鳴し、ともにエキスの抽出やプロダクト開発を、そして東京工科大学はエキスの検証・分析と、産官学が連携して取り組んだ。

［小売価格］4620円（税込）

［発売日］11月1日（土）

