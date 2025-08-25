ルフィ、ゾロ、サンジと毎日を冒険に！歩数でキャラが変化する大人仕様のスマートウォッチ

コミック連載開始から28年、TVアニメにゲームに映画、さらにはスーパー歌舞伎やハリウッド製作による実写ドラマと、あらゆるコンテンツが大ヒット。国民的人気を誇る『ONE PIECE』の世界観を見事に体現したスマートウォッチが登場です。

8月27日より発売されるのはTVアニメとして現在放送中のエッグヘッド編をイメージしたスマートウォッチ（各2万9700円）。科学技術と冒険が交錯する近未来的な世界観は、スマートウォッチとの相性抜群！

ルフィ（HUC-OP-FT3-L）、ゾロ（HUC-OP-FT3-Z）、サンジ（HUC-OP-FT3-S）の3モデルが、正式発売を前に8月20日より予約を受け付けています。

▲「ギャラック ONE PIECE ルフィモデル（HUC-OP-FT3-L）」

このスマートウォッチ、製作したのはこれまで数々のキャラクターウォッチを手掛けてきたGARRACK（ギャラック）。厚さわずか9.9mm・重量約26gのウォッチ本体に1.82インチのスクエア型ディスプレイを搭載、1500nitsの明るさで直射日光下でもはっきりとした視認性を発揮します。

バッテリーは一般的な使用では最大10日間、心拍数や睡眠、自動血中酸素レベル測定やストレス測定を常時オンにしても最大7日間駆動するスタミナ仕様。

もちろんBluetooth通話やGPSによる位置情報・移動距離の正確な把握、各種ヘルスケア機能まで備え、実用性も十分。OSにはファーウェイが開発したHarmonyOSを採用しているから拡張性・汎用性もバッチリです。

▲「ギャラック ONE PIECE ゾロモデル（HUC-OP-FT3-Z）」

特に注目したいのが、歩数や心拍数に応じてダイヤルデザインが変化する本作だけのオリジナル仕様。1000歩ごとに変わるキャラクターのポーズや、心拍数が100bpmを超えると現れるエフェクトで、その日の活動量を楽しく可視化。日常生活の中で、まるでルフィたちと共に冒険を楽しんでいるような感覚を味わえます。

このほか各種通知の到着はカモメがお届け、ダイヤル上の“電伝虫”のマークをタップすると通話画面にジャンプするなど、ファンなら思わず笑みがこぼれそうなディテールが随所に散りばめられています。

▲「ギャラック ONE PIECE サンジモデル（HUC-OP-FT3-S）」

ルフィモデルは情熱的な冒険心と野心、朗らかさを感じさせるレッドがベースカラー。ゾロモデルではカーキ＆グリーンで、剣士らしいストイックさと力強さを表現しています。サンジモデルには紳士的でスマートなイメージのブルーを採用。いずれのモデルも大人の装いにもマッチする、落ちついた仕上がりとなっています。

それぞれのモデルには、各キャラクターをあしらったスペシャルボックスが付属。さらに「肌身離さずつけていたいけど、大切なストラップは汚したくない」「スーツスタイルにもさりげなく合わせたい」というあなたのために、ブラックの替えストラップも付属するのも何気にうれしいポイントです。

