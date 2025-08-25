¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¤Ø¤Î¡ÈÅÜ¤ê¡É¤â°½ÉôÍ´Æó¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡Ä¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤¬16Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û°½ÉôÍ´Æó¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¥º¥ì¤Æ¤ë¤è!¡×
ËôµÈÄ¾¼ù
¤¢¤ë¤È¤¡¢ËôµÈ¤«¤é¸½¶â¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹¥°æ¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤È°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢º£Íî¤È¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤¾! ¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê¢Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»ÈÌ¿¤ò²¶¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£¸ýºÂ¤«¤é20Ëü±ß¤ò²¼¤í¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥º¥Ü¥ó¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¤È½ª»Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËôµÈ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È·Ú¤¯ÊÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¤Í¤ó!¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¥°æ¤Ï¡¢ÍâÆü¡¢ËôµÈ¤ÎÁêÊý¡¦°½ÉôÍ´Æó¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°½Éô¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¥º¥ì¤Æ¤ë¤è!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¡È¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ä¹â¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤í!?¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡È»Ä¹âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¡¢¤³¤ÎÏÃ¡£¥À¥á¤À¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ËôµÈ¤¬¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¡È¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ë»Ä¹â¤¬3,000±ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤«¤Ê? ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤È¡¢¹¥°æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤Èº¨¤ßÀá¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°½Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ËôµÈ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤³¤í¤È¤«Ê¢¸º¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈËôµÈ¤µ¤ó¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡£°½Éô¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸åÇÚ¤ËÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¡¢¡È¤ªÁ°¤é¡¢ËôµÈ¤ò¿©Æ²Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è!¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß²ó¸Ü¡£°½Éô¤Î¹ÔÆ°¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÄ«¤Þ¤Ç·Î¸Å¤·¤Æ¸¶ÉÕ¤Ç¸åÇÚ¤È°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¿®¹æ¤Ç¤Þ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥±¥Á¤Ê¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤äÌÑÁÛ²ò¼á¡¢ºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï51Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï9,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
