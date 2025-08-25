ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê´Å¤¤½ÐÍè¡Ö½©Ë§Íü¡×¤Î½Ð²Ù»Ï¤Þ¤ë¡Ê»³¸ý¡¦ÈþÇª»Ô¡Ë
»³¸ý¸©ÆâºÇÂç¤ÎÍü¤Î»ºÃÏ¡áÈþÇª»Ô¤Ç¡¢¡Ö½©Ë§Íü¡×¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê´Å¤¤½ÐÍè¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈþÇª»Ô½©Ë§Ä®¤ÎÁª²Ì¾ì¤Ë¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Ê¤ÉÌó160¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö½©Ë§Íü¡×¤Î½é²Ù½ÐÈ¯¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©Ë§Íü¤Ï¡¢½©Ë§ÃÏ°è¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡ÖÆó½½À¤µªÍü¡×¤Ç¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏµÏ¿ÅªÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¡¢½Ð²ÙÎÌ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤ª¤è¤½230¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤½¤ÎÊ¬¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤ÆÇ»¤¤Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê½©Ë§ÍüÀ¸»ºÈÎÇä¶¨Æ±ÁÈ¹ç ½¿ Î´ÌÀ ÁÈ¹çÄ¹¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¶Ì¤À¤¬¡¢Ì£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Å¤ß¤âÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤ª¤¤¤·¤¤Íü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò½©Ë§Íü¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
º£Ç¯¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤ÏÌó2²¯±ß¤Ç¡¢¸©Æâ4¤Ä¤Î»Ô¾ì¤äÅìµþ¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£