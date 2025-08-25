横浜FMの山村和也が海外移籍へ

横浜F・マリノスは8月25日、DF山村和也が海外移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱すると発表した。

J1残留に向けて戦う同クラブは主力選手の退団が相次いでいるなか、日本代表経験もあるベテランもチームを去ることになった。

35歳の山村は流通経済大学卒業後にプロ入りし、鹿島アントラーズ、セレッソ大阪、川崎フロンターレを渡り歩いてきた。2024年から横浜FMでプレーし、今季はここまでJ1リーグで5試合、天皇杯で1試合に出場していた。ボランチやセンターバックなど守備的なポジションでのプレーが多いが、チーム状況に応じてセンターフォワードや攻撃的MFなども務めるユーティリティーな選手として知られる。

横浜FMは26日、「このたび、山村和也選手が海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することとなりました。今後につきましては、正式に決定次第、あらためて皆さまへお伝えさせていただきます」とリリースを発表した。

これを受けて、SNSでは「えええー！」「マジか…」「突然だな…」「海外！？！？！」「これは予想外すぎる」「チーム1のユーティリティプレイヤーがいなくなるんか」と驚きの声があがっている。35歳で初の海外挑戦となる山村の新たな挑戦に注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）