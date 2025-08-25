ÆÃÀ½¡ÈÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡É¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡ÆÀ°Õ¤ÎÎÁÍý¤â³°¸ò¤Ë¶î»È¡¡¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¹¶ËÉ¤âÀ¤ÏÀ¤ÏÄÉ¤¤É÷¡©
Àè½µ¤Ï³°¸òÆüÄø¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¤Ã¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£º£½µ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤ë¶î¤±°ú¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ü¤ä¤¤¬¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«34¤«¹ñ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Ä¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤Æ¤Í¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀè½µ¤Ï¡¢TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È¡È¥Þ¥é¥½¥ó²ñÃÌ¡É¡£¤µ¤é¤Ë½µËö¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡Öº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¼óÇ¾Æ±»Î¤Î¶¦Æ±Ê¸½ñ¤ò17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÁíÍýÉ×ºÊ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡¦°ÂÅì¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥Á¥à¥¿¥¯¡×¤Ë¾ÆÃñ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÀ½¤Î¡ÈÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡É¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍý¡¢À¯³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥«¥ì¡¼¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý¡ÊµîÇ¯¡Ë
¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°û¤à¤â¤Î¡×
¼«¤é³äË£Ãå»Ñ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡Ê2013Ç¯¡Ë
¡Ö¡ÊQ.Ì£ÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡Ë¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥É»º¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤À¤í¤¦¤Í¡×
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤Ï¥¤¥ó¥É»º¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¤Î¡ÖÍü¥ï¥¤¥ó¡×¤¬¡ÈÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡É¤Î±£¤·Ì£¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÆÀ°Õ¤ÎÎÁÍý¤â¶î»È¤·¤Æ³°¸òÆüÄø¤ò¤³¤Ê¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³°¸ò¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤È¿û¸µÁíÍý¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤¤¤Þ¡¢¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô
¡Ö¤â¤¦¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ç¤âÂà¿Ø¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÁíÍý¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ÈÁªµó·ë²Ì¤Ï¡ÈÊÌÊª¡É¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷
¡Ö½°»²2²ó¡ÊÁªµó¤Ç¡ËÉé¤±¤Æ¡¢Ã¯¤âÀÕÇ¤¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô
¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â¤Þ¤¿Î©¸õÊä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£°ìÈÖ¥Õ¥§¥¢¤À¡×
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤ËÇÔËÌ¤·¤¿Áí³ç¤òº£½µ29Æü¤Ë¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢§¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤ÎÌäÂê¤¬Í¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ä¡¢¢§SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Êó¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤¬ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Íè·î2Æü¤ò¼´¤Ë¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁíÍý¤Î¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤ë¶î¤±°ú¤¤Ïº£½µ¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£