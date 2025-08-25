『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPの第2弾出演アーティスト発表！Snow Man、ミセス、BE:FIRSTらが出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月1日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルが放送。このたび、出演アーティスト第2弾と歌唱楽曲が公開された。

今回出演が決定したのは、アイナ・ジ・エンド、ILLIT、Snow Man、なにわ男子、ねぐせ。、BE:FIRST、Mrs. GREEN APPLE、M!LK（五十音順）の8組。なお、第1弾ではSixTONES、Travis Japan、BOYNEXTDOOR、緑黄色社会、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETの出演が発表されている。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

※アーティスト名五十音順

アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」

ILLIT「時よ止まれ」

CUTIE STREET

SixTONES「Stargaze」

Snow Man「カリスマックス」

Travis Japan「Rush」

なにわ男子「アシンメトリー」「Black Nightmare」

ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」

BE:FIRST「Secret Garden」

FRUITS ZIPPER「ピポパポ」「ぴゅあいんざわーるど」

BOYNEXTDOOR「Count To Love」

Mrs. GREEN APPLE「夏の影」

M!LK「アオノオト」

緑黄色社会「つづく」

＜名曲ライブ！ライブ！from ワールド＞

YUNAH（ILLIT）「君はロックを聴かない」（あいみょん）

MINJU（ILLIT）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）

WONHEE（ILLIT）「（ハート）桃色片想い（ハート）」（松浦亜弥）

Snow Manは、最新曲「カリスマックス」を地上波初披露となるフルサイズライブで魅せる。今、SNSを中心に注目を集める、平成を代表するカルチャー“パラパラ”を取り入れたダンスが中毒性抜群の本楽曲。9人のクールなパフォーマンスに注目だ。

Mrs. GREEN APPLEはCMソングとしても話題の最新曲「夏の影」をフルサイズで披露。なにわ男子は、最新シングルからどちらもテレビ初披露となる「アシンメトリー」「Black Nightmare」をメドレーで披露。異なる魅力が詰まった熱いパフォーマンスで魅せる。

ILLITは、日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。さらに、大好評企画「名曲ライブ！ライブ！from ワールド」では、YUNAHがあいみょんの「君はロックを聴かない」、MINJUが中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」、WONHEEが松浦亜弥の「（ハート）桃色片想い（ハート）」をメドレーで披露。自身初の日本ファンコンサートで披露したことでも大きな話題となったパフォーマンスを『CDTVライブ！ライブ！』で届ける。

BE:FIRSTは、R＆Bチューンで魅せる最新曲「Secret Garden」をフルサイズでテレビ初披露。

ねぐせ。は汐れいらとともに、8月のSNS音楽チャートを席巻しTikTokで３億回再生を突破した次世代夏恋ソング「織姫とBABY feat. 汐れいら」をフルサイズテレビ初歌唱する。

FRUITS ZIPPERは先日発表した新曲「ピポパポ」の披露に加え、ライブ鉄板曲「ぴゅあいんざわーるど」の歌唱も決定。ハッピー＆ハイテンションなサウンドとパフォーマンスで魅せる。

さらに、M!LKは最旬青春ソング「アオノオト」、アイナ・ジ・エンドは人気アニメ『ダンダダン』のオープニング主題歌「革命道中 - On The Way」をおかわりライブする。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル

09/01（月）19:00～21:54

