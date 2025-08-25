¡Ú¶âÀî¼ÓÌí¡Û¾¯½÷¤È¥ª¥È¥Ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë♡ ¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤Î¡È¥¤¥Þ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¡×
¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¡¢´Å¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤»¤Ä¤Ê¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡¢¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î½©¡£º£²ó¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¾¯½÷¤È¥ª¥È¥Ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î¡È¥¤¥Þ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ñ³¤¯¤â¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¼ÓÌí¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹♡
¡È¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¡É½©¤Î¾ÓÁü
Âç¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ì¡¼¥¹¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¡£
¾¯½÷¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ó¤¿É½¾ð¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡È¥¤¥Þ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î½©¡£
´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤Ø
¥½¥Õ¥¡¤ËÄÀ¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢¿¼¤á¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥¸¥å¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÈ±¤ò´¬¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ÎÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶»¤¬¤Á¤¯¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¤ï¤¿¤·¤Ï¤Þ¤À¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥í¥¹¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡£¤Û¤í¶ì¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â´Å¤¤¡£
¤Õ¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Ô¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÌÀÆü¡¢¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£
¾¯¤·¤À¤±¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡£
»£±Æ¡¿º£¾ë½ã ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýºÚ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬ÎèÆà¡ÊW¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀîº»Ìí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å