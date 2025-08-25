日産「新キャラバン」発売！ “専用パーツ”もり沢山の「高級モデル」や「ブラック仕様」が新登場！ クラス初「めちゃ便利機能」＆“快適装備”が追加され進化！ 豊富なグレードも魅力の“一部仕様向上”モデル登場！

装備充実＆新モデル登場！

日産は2025年7月17日に「キャラバン」の一部仕様を向上させたモデルを発表し、同年8月25日から販売を開始しました。

今回の改良は、商用車としての機能性を保ちながら、より快適で安心できる走行性能を求める声に応えるもので、安全性や利便性を高めた点が大きな特徴となっています。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

新モデルのブラック仕立てがカッコイイ！進化の詳細とは？

キャラバンは1973年の初代登場以来、広大な荷室と高耐久性を強みとし、物流からアウトドアまで幅広く支持されてきました。

現行5代目は「クラスNo.1の荷室空間」と力強いデザインを武器に人気を維持しています。

今回の改良では、ガソリンモデルにクラス初となる「インテリジェント クルーズコントロール」を搭載。

高速道路や長距離移動時の疲労軽減に貢献し、安全性をさらに高めています。

そして、運転を支援する「先行車発進お知らせ機能」、車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」、ドライバーが安心して運転できる「タイヤ空気圧警報システム」なども新たに採用しました。

加えて、スパイナルサポート機能付きシート（運転席・助手席）には、より振動吸収性に優れた低反発クッション材を採用し、乗り心地を一層向上。

また、ナビゲーション画面やアラウンドビューモニターの視認性を高める9インチの大画面ナビが装着可能となるナビフィニッシャーを用意することで、快適な室内空間を実現しました。

これにより、キャラバンは商用だけでなく、ファミリーやレジャー用途でも安心して使える1台へと進化しています。

さらに、特別仕様として「プレミアムGX Outdoor Black Edition」が新設定されました。

フロントグリルやバンパー、ドアミラーをブラックで統一することで精悍な印象を与えるデザインに仕上げられており、キャンピングカー仕様などのカスタマイズにも最適なグレードです。

同時に、日産モータースポーツ＆カスタマイズが手掛ける「AUTECH」ブランドから、新たに「キャラバン AUTECH LINE」および「AUTECH LINE PLUS」も登場しました。

従来のAUTECHシリーズとは一線を画し、実用性とデザイン性を両立させたモデルで、専用15インチアルミホイールや防水仕様の専用シートを採用。

アウトドアや雨天時の使用でも気兼ねなく活用でき、仕事と遊びの両方に対応する仕上がりとなっています。

上級モデルのAUTECH LINE PLUSでは、内外装をさらに充実させ、より満足度の高い仕様を実現しました。

加えて、ブラックパッケージや専用ルーフスポイラーなどのオプションを組み合わせることで、個性を演出することも可能です。

そのほか、日産はアウトドア志向のユーザーに向け、新しいアクセサリーパッケージ「SOTOASOBIパッケージ」を同日に発売。

本パッケージは、キャンプや釣りなどのレジャーシーンを想定し、クルマを“遊びの相棒”として活用する新たな価値観を提案するもので、2025年の東京オートサロンで公開されたコンセプトカーに寄せられた反響を受け、市販化が実現しました。

内容は、撥水・防汚・耐候性を兼ね備えたマット調サテンブラックの「プロテクションシールド」、精緻な造形でオフロード感を高めるJAOS製「フェンダーガーニッシュ」、そして世界観を象徴する「専用エンブレム」の3点。

装着することで、キャラバンを力強く個性的なアウトドア仕様へと進化させます。

パワートレインはモデルによって異なり、2リッターまたは2.5リッターのガソリンエンジン、もしくは2.4リッターディーゼルエンジンを設定。

トランスミッションはマニュアルモード付きの7速ATを採用し、駆動方式は、2WDまたは4WDから選択可能です。

なお、価格（消費税込み）は270万8200円から497万4200円と、ビジネス用途からプライベートユースまで対応する幅広い選択肢が用意されています。