ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(25ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ûÄ»±©ÍÎ¹Ô <7472> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.51¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë6Ëü³ô(¶â³Û¤Ç2²¯4060Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î26ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ûÃÞË®¶ä <8398> [Ê¡¾Ú]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î4.40¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë27Ëü5000³ô(¶â³Û¤Ç3²¯8637Ëü5000±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î26ÆüÄ«¤ÎÊ¡¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥¨¥Õ¥Óー²ð¸î <9220> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.18¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë5Ëü5000³ô(¶â³Û¤Ç6407Ëü5000±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î26ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿Á´³ô¤Ï9·î9ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£
¡Î2025Ç¯8·î25Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹