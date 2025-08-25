Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤Î½ä¶È¤Ë³®Àû ¡È±ÀÎµ·¿¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡ÉÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿À¼ ¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡¢Âç¤ÎÎ¤¡ª¤À¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×ÂçÁêËÐ¶âÂô¾ì½ê
²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬¸Î¶¿¤ÎÀÐÀî¤Ë³®Àû¤Ç¤¹¡£ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¡¦¶âÂô¾ì½ê¤¬25Æü³«¤«¤ì¡¢½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÎÁ°¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤Î¶âÂô¾ì½ê¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢¶âÂô»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢4600¿ÍÍ¾¤ê¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡ÊÃ¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡©¡ËÂç¤ÎÎ¤¤È°ì»³ËÜ¡£³Ø¹»¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡ªÂç¤ÎÎ¤¡¼¡ª¤À¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×
¸áÁ°¤Î¸ø³«·Î¸Å¤ËÂç¤ÎÎ¤¤ÏÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁêËÐ¶µ¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢¼·Èø»Ô½Ð¿È¤Îµ±¡¢ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î²¤¾¡³¤¤Î2¿Í¤Î½½Î¾ÎÏ»Î¤¬¶»¤òÂß¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¡Ö±ÀÎµ·¿ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡× ´ÛÆâ¤ÏÂç´¿À¼
¸á¸å¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²£¹Ë¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç±ÀÎµ·¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
ËëÆâÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÈÖ³°¤È¤·¤Æ¶¿ÅÚ½Ð¿È¤Îµ±¤È²¤¾¡³¤¤Ë¤è¤ë°ìÈÖ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢µ±¤¬ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤È¤Î¼èÁÈ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Î©¤Á¹ç¤¤Ë¾ºÎ¶¤ËÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤â²¡¤µ¤ì¡¢ÆÀ°Õ¤Î±¦»Í¤Ä¤«¤é¤Î´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤ë¤è¤ê¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¼èÁÈ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àº¿Ê¤·¤ÆÀÐÀî¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Âç¤ÎÎ¤¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²ÈÂ²¡Ö¤¹¤´¤¯´¶·ã¤Ç¤¹¡£Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²£¹Ë¤ß¤¿¤¤¤ËÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²£¹Ë¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼õ¤±¤¿À¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢9·î¤Î½©¾ì½ê¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
