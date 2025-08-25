繊細に折りたたまれるソフトトップ

ルーフの削除で、剛性へ影響が出る時代は終わった。アストン マーティンの技術者によると、ヴァンキッシュ・ヴォランテのシャシー構造は、基本的にクーペと変わらないとか。アンチロールバーは硬くなり、リアスプリングは7％引き締まっても。

シャシーには補強用アンダーブレースが追加され、車重は90kg増し。前後の重量配分は50：50へ近い。エンジンは5.2L V12ツインターボで、最高出力は835ps。英国価格は、36万ポンド（約7128万円）が見込まれている。



アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ（英国仕様）

スタイリングの違いも、通称Kフォールド機構で繊細に折りたたまれる、ソフトトップを背負う程度。カムテール状の、エレガントな後ろ姿が乱れることはない。フェラーリより控えめで、素晴らしく美しい。生産数は、400台程度だという。

クーペと同じラグジュアリーなインテリア

ラグジュアリーなインテリアも、概ねクーペと同じ。ダッシュボードは整然とレイアウトされ、殆どの車載機能はハードスイッチで操作できる。ロー＆ワイドな見た目と裏腹に、運転席からの視界は驚くほど広い。

ソフトトップは、金属製スイッチを何度か押すと、14秒で開き16秒で閉じる。折りたたんだ状態では、荷室は187Lへ狭まる。小さな旅行カバンを2つ積んだら、あとはお土産くらいしか入らない。



アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ（英国仕様）

インフォテインメント・システムは、アップル・カープレイ・ウルトラへ対応。グラフィックは見やすい。エアコンはハードスイッチで操作できるが、タッチモニターの左隅にもメニューが常時表示される。グーグル・マップなど、一部のアプリでは隠れるが。

ソフトトップを閉めた状態なら、風切り音は小さい。仮に助手席へ美女が乗っていたら、穏やかに会話できるだろう。稀に周囲から軋む音は聞こえたが。

世界を震わせるような加速 高笑いを抑えきれない

路上へ出れば、101.8kg-mの最大トルクで圧巻の発進を披露。ドライバーが望んだだけ、甲高い音ともにパワーが繰り出され、最高速度は344km/hに達する。クルマの外で聞いていた方が、サウンドは優れるとしても。

ハイパワーなバッテリーEVは、無感情に制御不能と思える勢いで速度を増していく。しかしヴァンキッシュのV12エンジンは、取り囲む世界を震わせるように加速していく。筆者は、高笑いを抑えきれなかった。電気モーターとの大きな違いだ。



アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ（英国仕様）

最高出力が得られるのは、6500rpmから。GTモードを選んでいると、巧妙にトルクが調整され、4速までは無駄なく漸進的にパワーが路面へ展開される。それ以上のモードでは全力が開放され、さらなる速さが顕になる。

とはいえ、7000rpmのレブリミットまで引っ張るのは、相応の覚悟が必要。ボディは路面の不整で沈み、ステアリングへ集中する必要がある。

しなやかにストローク 落ち着いたステアリング

ZF社製の8速ATは、キックダウンを少しためらう傾向はあるが、MTモードは痛快。シフトパドルの操作が、即座に伝達される。ブレーキはカーボンセラミックだが、キーキーと鳴くことなく、抜群に強力な制動力が立ち上がる。少しの慣れが必要なほど。

乗り心地は、GTモードで一般的な条件なら、しなやかにストロークし至極快適。スポーツ＋モードでは引き締まり、積極的な走りへ備えられる。路面の傷んだグレートブリテン島でも、許容範囲な硬さがうれしい。上下動で腰が痛くなることはないはず。



アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ（英国仕様）

トラクションコントロールは、10段階に変更可能。アストン マーティンを学習するツールだと、技術者は話していた。

ステアリングはタイトでレスポンシブ。フェラーリ級にクイックではないが、適度な落ち着きがあり扱いやすいと感じる人は多いはず。リアの電子制御リミテッドスリップ・デフは、反応は早いが効きが控えめ。滑らかな操縦性へ貢献している。

魅力を一層ドラマチックに 400台なのが残念

クーペから約1万5000ポンド（約297万円）増しとなる、ヴァンキッシュ・ヴォランテ。インテリアはクーペと変わらず、荷室は狭い。若干の癖もある。富裕層にとっても、高額なモデルであることは間違いないだろう。

しかし、スタイリングは息を呑むほど美しく上品。V12エンジンの味わいも素晴らしい。クーペが宿すすべての魅力が受け継がれ、一層ドラマチックに堪能できる。400台しか作られないなんて、残念でならない。



アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ（英国仕様）

◯：霞まないヴァンキッシュの魅力 路面へ盛大に伝わるパワー感 見惚れる美しいスタイリング

△：アストン マーティンとしても高額 狭い荷室 価格帯として惜しい僅かな弱点

アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ（英国仕様）のスペック

英国価格：36万ポンド（約7128万円／予想）

全長：4855mm

全幅：1980mm

全高：1297mm

最高速度：344km/h

0-100km/h加速：3.4秒

燃費：8.9km/L（予想）

CO2排出量：312g/km

車両重量：2005kg

パワートレイン：V型12気筒5203cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：835ps/6500rpm

最大トルク：101.8kg-m/2500-5000rpm

ギアボックス：8速オートマティック（後輪駆動）