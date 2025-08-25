¶üÏ©¼¾¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼Ãæ»ß±þ¤¸¤º¡¡Âçºå¤Î²ñ¼Ò¤¬¸«²ò
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖÆüËÜ¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤È¤Ò¤Ê¤ÎÀ¸Â©ÃÏÉÕ¶á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤òÃæ»ß¤·¤Ê¤¤»Ý¤Î¸«²ò½ñ¤ò¶üÏ©»ÔÄ¹¤ä»ÔµÄ¡¢´Ä¶¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢»ÔÂ¦¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¼èºà¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í»Ö¤Î»ÔµÄ21¿Í¤¬15ÆüÉÕ¤ÇÆ±¼Ò¤Ë¹©»ö¤ÎÃæ»ß¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬20ÆüÉÕ¤Î¸«²ò½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÔµÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸«²ò½ñ¤Ç¡¢»ö¶È¤Ï»Ô¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£Ãæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£