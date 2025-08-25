¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£Í½»»Í×µá¡¢29¡óÁý¡¡¹ÔÀ¯AI³èÍÑ¡¢26Ç¯ÅÙÅö½é
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá°Æ¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Áí³Û¤Ï25Ç¯ÅÙÅö½éÈæ29¡óÁý¤Î6143²¯±ß¡£Â¾¾ÊÄ£Ê¬¤â¤Þ¤È¤á¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ°È÷¡¦±¿ÍÑÈñ¤¬¡¢9³äÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³èÍÑ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡À¸À®AI³èÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸½¹Ô»Ø¿Ë¤Î¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤ä¡¢AI¤ÎÀÇ½Èæ³Ó¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø2²¯2ÀéËü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢3²¯5ÀéËü±ß¤ò·×¾å¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ò¤âÉÕ¤¤¤¿¸ø¶â¼õ¼è¸ýºÂ¤ÎÅÐÏ¿¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£