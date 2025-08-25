¡Ö°ÜÌ±Áý²Ã¡×¤È¸í¾ðÊó¤¬³È»¶¡¡¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤Î³Æ»Ô¤Ë¹³µÄ
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ä°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ê¤É4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¡¢ÉÔ°Â¤ä¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢³Æ»Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬¡Ö°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡JICA¤Ïº£¼£»Ô¤È¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤È¥¬¡¼¥Ê¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤È¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢21Æü¤Ë4»Ô¤ò¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡JICA¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤ÇÄ¹°æ»Ô¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤È¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊµºÜ¤ä¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÅö³º½ô¹ñ¤È¤Î±ýÍè¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Êºº¾Ú¤ÎÈ¯µë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤é¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ÎÄûÀµ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¡¢¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£