「990円でビックリ」「買ってよかった！」【無印良品】マニア絶賛♡「優秀アイテム」

シンプルデザインながらもコーデの質を高めてくれそうな【無印良品】のトップス。着まわしやすい「優秀アイテム」を選べば、大人コーデでも活躍してくれそうです。今回はおしゃれさんも絶賛のトップスを紹介します。次に買うならコレに決まりかも。

カラバリ購入したくなりそうな優秀トップス

【無印良品】「天竺編みボートネック七分袖Tシャツ」\990（税込）

「990円でビックリした」と@panko0821さんが紹介するのは、七分袖とボートネックが程よく抜け感を演出してくれる上品Tシャツ。「生地もさらっとして着心地も最高」「身幅もゆったりとしてるから体のラインを拾わず◎」とのこと。 インナーとしても使いやすく、シンプルデザインゆえにトレンドを問わず長く着られそうです。カラー豊富な全6色展開。

ゆるっとおしゃれに決まる優秀トップス

【無印良品】「ライトスウェットクルーネック半袖Tシャツ」\1,990（税込）

@marin_vvvさんが「買ってよかったもの」と紹介するのは、カジュアルながら上品さも感じさせてくれそうな、スウェットTシャツ。オーガニックコットン100%で上質感があり、薄手なので夏でも軽やかに着られそうです。あえて大きめサイズを選んでワイドパンツと合わせれば、メンズライクなこなれコーデに。カジュアルに着回しやすいので、ワードローブに備えておくと活躍しそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@panko0821様、@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M