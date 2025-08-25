ヘアケアシリーズ「Purunt.」から、秋田県美郷町産の希少なホワイトラベンダー「美郷雪華」の香りを使用した数量限定品「プルント リライトペアセット ホワイトラベンダー」を全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて、2025年8月下旬から数量限定で発売となる。

■限定の香り

「プルント ホワイトラベンダー」は”うるおい＆ツヤ再整”ケアブランドの「Re:right（リライト）」シリーズをベースに、秋田県美郷町産の希少なホワイトラベンダー「美郷雪華」の香りを使用した夏の終わりから秋にぴったりな数量限定品。

さらに今回は、ボディや枕・シーツに使える「リフレッシュご自愛ミスト」を合わせたスペシャルセットとして発売。気持ちやからだをいたわりたいとき、ボディや寝具に1プッシュするだけで、癒しのひとときを演出してくれる。

■商品情報

アンド・ナイン株式会社

プルント リライトペアセット ホワイトラベンダー（シャンプー＆トリートメント＋リフレッシュミスト）380mL&360g+45mL3,080円