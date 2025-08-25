¥¤¥¹¥é¥¨¥ë ¥¬¥¶¤ÎÉÂ±¡¶õÇú µ¼Ô¤é15¿Í»àË´
¡¡¥¬¥¶ÃÏ¶èÆîÉô¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤¬¤¢¤ê¡¢¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÁØ³¬¤¬Êø²õ¤·¤¿¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤Î»Ñ
¡¡¥¬¥¶¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ï25Æü¡¢ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÊª¤¬É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Éé½ý¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËµßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÅì¤Î±ÒÀ±ÊüÁ÷¶É¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È4¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10Æü¤Ë¤âËÌÉô¤Î¥¬¥¶»Ô¤Çµ¼Ô¤é5¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥¶Åö¶É¤Ï¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿»¦³²¡¢°Å»¦¤òºÇ¤â¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë°ìÏ¢¤ÎÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï244¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë