神戸市で女性が殺害された事件で、逮捕された男は事件当日、女性を50分以上にわたり、尾行していたとみられています。この男が3年前に神戸市で、別の女性の首を絞めるなどした疑いで逮捕されていたことがわかりました。

事件当日、兵庫県神戸市内の防犯カメラが捉えた映像です。白の半袖Tシャツで歩く女性が、亡くなった片山恵さん（24）だとみられています。

そして、片山さんが通り過ぎた、およそ10秒後、後ろから黒のTシャツとズボン、リュックを背負った男が通り過ぎます。これが殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者とみられる男です。

警察に確保された時の谷本容疑者と比べてみると、金髪まじりの黒髪が似ているように見えます。谷本容疑者は片山さんの胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。

職場から自宅マンションに帰る途中だった片山さんを50分以上にわたり“尾行”したとみられている谷本容疑者。その足どりからは、谷本容疑者の片山さんに対する強い執着心がうかがえます。

事件当日の午後6時半ごろ、仕事を終え、職場を出たという片山さん。先ほどの防犯カメラ映像は、この近くで撮影されたものです。付近の別の防犯カメラには、谷本容疑者が片山さんの前を歩く場面も映っていたといいます。

その後、片山さんは郵便局に立ち寄った後、西元町駅に行き、神戸三宮駅まで電車で移動しました。片山さんは付近で買い物をした後、別の路線で自宅の最寄り駅へ。谷本容疑者も同じ電車にのって移動したとみられています。

片山さんは最寄り駅から歩いてマンションに向かい、付近の防犯カメラには、その後ろをつけて歩く谷本容疑者の姿が映っていたといいます。

そして、谷本容疑者はオートロックをすり抜け、エレベーター内で片山さんを襲ったとみられています。

調べに対し、谷本容疑者は…。

「殺意を持っていたかはわかりませんが、ナイフで刺したことに間違いありません」と容疑を一部否認しています。

片山さんについては…。

「全く知らない人です」と供述したことがわかりました。

さらに新たな事実も25日、明らかになりました。実は、谷本容疑者は過去にも逮捕歴がありました。

谷本容疑者は3年前に神戸市内のマンションで別の女性を待ち伏せして首を絞めたとして、傷害とストーカー規制法違反などの罪で有罪判決を受け、現在は執行猶予の期間中です。

当時の調べに対し、「被害者が帰ってくるのを待って家に入った」などと供述していました。

谷本容疑者の現在の職場の社長は逮捕歴について…。

谷本容疑者が勤務するドライバー業社長「口頭で逮捕歴はあるかどうかを聞いたところ、『逮捕歴は、ありません』と。履歴書にも逮捕歴はなしとか、何も書いてなかった」

また、今回の事件の数日前の行動については…。

ドライバー業社長「往復の新幹線代も会社で払ってあげるから、里帰りしてきなさいと。笑顔で出て行ったと、うちの社員から聞いています」

谷本容疑者は今月17日に東京から神戸市内に入った後、現場近くのホテルに宿泊していたことがわかっています。事件が起きたのは、その3日後でした。

警察は谷本容疑者が面識のなかった片山さんを一方的に狙った可能性もあるとみて、詳しい動機などを調べています。